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Политика
13 февраля 2023  13:37

Песков: Безопасность Путина обеспечивается с учетом всех рисков

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Президент России Владимир Путин не планирует никакого снижения уровня публичности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что безопасность главы государства и всех первых лиц обеспечивается на нужном уровне.

«Нет, никакого снижения публичности не планируется. И безопасность Президента, и безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне, с учетом всех рисков и опасностей», – подчеркнул Песков (цитата по РИА Новости).

Так Песков, в частности, прокомментировал публикации зарубежных СМИ о том, что якобы американские военные «вербуют боевиков» для совершения терактов на территории России и стран СНГ.

#Владимир Путин #безопасность
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