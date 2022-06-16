Песков: Безопасность Крыма гарантирована российскими военными

Безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

При этом пресс-секретарь российского лидера на стал конкретизировать, о каких именно мерах идет речь, и посоветовал журналистам обратиться в Министерство обороны.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко объявил, что Крымский мост станет целью номер один для украинской армии после поставок достаточно дальнобойного западного оружия.

«Что касается упоминания нашего Крымского моста украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание», — сказал в связи с этим Песков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.