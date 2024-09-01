Песков: Байден призывал Путина не участвовать в выборах 2012 года

Джо Байден, еще будучи вице-президентом США, во время визита в Москву в 2012 году призывал Владимира Путина не участвовать в выборах Президента России. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму, — обратил внимание представитель Кремля. — Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать и как нужно жить. Вот главный посыл: „Мы расскажем вам, как будет устраивать Америку“. Конечно, даже тогда в разговорах с Путиным проявлять такое поведение имели место».

Однако российский лидер твердо и корректно отводил подобные выпады.

Песков добавил, что Путин в целом всегда крайне аккуратен в высказываниях в адрес своих коллег и не допускает невежливости. «И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава Соединенных Штатов Америки, используют в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге», — подчеркнул он.

Представитель Кремля признался, что вначале и сам не мог поверить, что Байден мог назвать своего коллегу «убийцей». Первой его мыслью была возможная неточность перевода: «Английский все-таки ведь очень гибкий тоже язык и очень богатый на двойные значения слов и так далее».

По его словам, эту версию попыталась продвинуть и администрация Белого дома. Однако слова американского Президента не предполагали иных трактовок.