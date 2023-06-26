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Политика 26 июня 2023 21:40

Песков: Путин сделает несколько заявлений сегодня вечером

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Сегодня вечером Президент России Владимир Путин выступит с несколькими заявлениями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», — отмечается в сообщении.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин
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