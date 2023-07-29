Песков анонсировал совместное заявление Путина и африканской мирной миссии по Украине

Президент России Владимир Путин и участники африканской мирной миссии примут совместное заявление по результатам состоявшихся переговоров по Украине, сейчас оно готовится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено», – сказал представитель Кремля.

Переговоры стартовали накануне, примерно в четверть 12-го часа. По словам Пескова, встреча «закончилась уже в районе 2 часов ночи».

Первые переговоры прошли 17 июня в Константиновском дворце. В частности, тогда Путин отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом и именно украинские власти выбросили на «свалку истории» проект договора, парафированный в Стамбуле в марте прошлого года. Кроме того, он продемонстрировал своим собеседникам этот документ.