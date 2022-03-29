Песков: Абрамович не является официальным членом делегации на переговорах в Турции

Участие бизнесмена Романа Абрамовича в переговорах с украинской делегацией одобрено обеими сторонами. Он задействован в обеспечении контактов между сторонами, однако не является официальным членом делегации, подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Бизнесмен присутствовал сегодня на встрече участников российско-украинских переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости.

«Для того чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, Абрамович «задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной, и он не является официальным членом делегации».