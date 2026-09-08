Пешком более 120 дней: путешественник из Казани Никита Кузнецов дошел до Алматы

Фото: t.me/nozhkamiTOP

Казанец Никита Кузнецов пешком добрался до Алматы – главной точки своего путешествия. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Дорога до города заняла у путешественника более 120 дней.

Кузнецов рассказал, что навигатор показал ему, что он уже некоторое время находится в Алматы. При этом блогер не заметил вывеску на въезде в город и поэтому пропустил момент, когда оказался в пункте назначения.

Никита также записал ролик на казахском языке, в котором поблагодарил местных жителей и рассказал о цели своего путешествия – укреплении дружбы между народами.

«Я верю, что мы все друг другу братья и сестры и любви и доброты в мире гораздо больше, чем нам показывают. Я думаю, Казахстан как никто другой показал, что это так и есть», – сказал Никита.

В Алматы казанец планирует провести 10 дней. За это время он познакомится с городом, встретится с подписчиками и купит теплые вещи. После этого Кузнецов продолжит путешествие и пешком отправится в Бишкек.