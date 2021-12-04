Пешка из рога лося и товары из Китая: археолог рассказал об уникальных находках в Болгаре

Раскопки на территории объекта ЮНЕСКО – древнего города Болгар длились в этом году с середины июля до середины августа

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Первое сокровище Болгар в коллекции 3D-артефактов Российской академии наук

Минувший сезон раскопок в Болгаре стал одиннадцатым для Дениса Бадеева. По его словам, из 360 находок летней экспедиции только одна удостоилась внимания ученых, чтобы создать ее 3D-модель. Да и вообще это первый случай, когда в цифровом формате был реконструирован артефакт с этой территории. Теперь можно его виртуально повертеть в руках всем любопытствующим.

Бронзовая декоративная деталь с рельефными изображениями датируется второй половиной XIII века. На верхнем ее ребре имеются миниатюрные навершия, боковая поверхность декорирована объемными изображениями сцен охоты, нижняя часть – геометрическим орнаментом. Такой принт, по словам ученых, был популярен у мастеров Малой Азии, Ближнего Востока и Ирана, создававших изделия из меди и кости.

В местах крепления детали сохранились остатки истлевших волокон древесины. По ним ученые предположили, что это накладка на мебель – например, это мог бы быть декор сундука. Найти подобный элемент – везение, поскольку такие предметы, сослужив службу, переплавлялись в иные изделия, так что до наших дней подобных артефактов доходят единицы. Из трех фрагментов рассыпавшейся из-за коррозии накладки ученые создали ее 3D-модель.

«Бронзовая накладка с рельефным орнаментом является импортом с Ближнего Востока. В этом году на Болгарском городище у нас был первый опыт по созданию 3D-модели находки. Подобные цифровые реплики позволят широкому кругу любителей истории и исследователей не только познакомиться с находкой, но и дистанционно получить необходимые подробности о ее устройстве, деталях художественного оформления. Особенно это актуально в современных условиях, связанных с ограничениями передвижения из-за пандемии. Отмечу, что сегодня на сайте Института археологии РАН в рамках виртуальной выставки “Свидетели прошлого: искусство и ремесло в археологических находках” можно познакомиться с 3D-моделями находок, которые были обнаружены в ходе раскопок Института последних лет, проводившихся в Московском Кремле, Великом Новгороде, московских монастырях, в Подмосковье, Туле, на Таманском полуострове, в Брянской, Орловской, Астраханской областях, на Дону, в Старой Рязани, в Абхазии», – рассказал ИА «Татар-информу» научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Денис Бадеев, 11-й сезон участвовавший в раскопках города.

Археологический «урожай» Болгара-2021

Раскопки на территории объекта ЮНЕСКО – древнего города Болгар длились в этом году с середины июля до середины августа. За это время ученые тщательно исследовали торгово-ремесленный район золотоордынского периода – городские усадьбы, где когда-то размещались мастерские по обработке янтаря, цветных металлов, стекла, кости. А в домонгольское время, как ранее установили археологи, на этом же участке кипела работа у металлургических горнов разных конструкций. Доказательства тому – целых 150 кг железного шлака.

Раскопки на территории древнего города Болгар Фото предоставлено Институтом археологии РАН Обнаружили этим летом также остатки сгоревшей деревянной постройки. Пожар ученые датировали 1236 годом и, более того, объяснили его конкретным историческим событием – захватом города монголами. За месяц работ экспедиция исследовала 15 объектов – ямы, конструкции и постройки за период с Х по начало XV века. Из них два подвала и пять хозяйственных ям датируются ранним золотоордынским периодом – второй половиной XIII – началом XIV века. Мелких находок, напомним, исследователи насчитали за сезон 360. Это предметы обихода, завезенные из Китая, Средней Азии, Ирана, Крыма и Византии, керамика, торговый и ремесленный инвентарь. «Широко были представлены различной формы ножи, сверла, скобели, миниатюрные пинцеты медного сплава для тонкой ювелирной работы, железные клещи и керамические тигли для плавки цветных металлов, а также каменные литейные формы для изготовления украшений (перстней, подвесок, браслетов, серег), бронзовых миниатюрных замков в виде лошадок, свинцовых грузиков и элементов одежды (пуговиц, наверший головных уборов). Ремесленный инвентарь датируется ХIII-ХV веками. К уникальным вещам, связанным с монетным делом, можно отнести нижний штемпель для чеканки серебряных дирхемов второй половины ХIII века, который вторично использовался в качестве наковаленки. На данный момент мне известна еще лишь одна подобная находка золотоордынского периода, найденная при археологических исследованиях в Азаке (современный Азов)», – отметил собеседник агентства. Среди находок сезона-2021 также украшения и ювелирные изделия и даже предметы для игр – например, шахматная фигура.

Шахматная фигура пешка из лосиного рога от набора шахмат арабской формы XII-XIV веков Фото: © Денис Бадеев «Была найдена шахматная фигура из лосиного рога, выполнявшая роль пешки. Данного типа фигуры относятся к шахматам восточной (арабской) абстрактной формы. Они были широко распространены в средневековых городах Востока, Руси и Западной Европы. Находки фигур аналогичных форм из раскопок в других городских центрах позволяют легко выделить их из числа прочих изделий мастеров-косторезов. За время исследований торгово-ремесленного района Болгара удалось найти шахматные фигуры всех позиций. Так был полностью реконструирован набор шахматных фигур, который использовал житель Болгара XIII-XIV веков. Это свидетельство популярности шахматной игры среди широких слоев городского населения XIII-XIV веков», – пояснил Денис Бадеев.

Что еще находили в Болгаре за последние годы?

2017 год: монеты времен Тохтамыша и светильник

В 2017 году археологи исследовали в Болгаре более 190 объектов разных периодов существования города. Именно тогда, к слову, ученые обнаружили два железоплавильных горна – наиболее ранние объекты, а также более 50 кг железной дробленой руды, что свидетельствовало о домонгольской производственной площадке по выплавке железа.



Находки 2017 года Фото предоставлено Институтом археологии РАН Среди мелких раннеордынских находок тогда были ножи, ключи, точильные камни, глиняные пряслица, медные монеты второй половины XIII века, а также многочисленные бусы, перстни, браслеты, привески и их обломки из стекла. Кроме того, были обнаружены 107 изделий из янтаря (включая заготовки и бракованные образцы) и 602 фрагмента поделочного янтаря-сырца на месте мастерской по обработке этого материала. А еще кашинные нижневолжские чаши, штампованные сероглинянных хорезмийские сосуды, сфероконусы, 45 керамических тиглей и их обломков, множество створок каменных литейных форм – признаки существовавшего здесь некогда ювелирного производства.

Торговый инвентарь был представлен гирьками, в том числе «восточного» типа, и чашечками весов. В одном из подвалов были обнаружены медные монеты чеканки времен Тохтамыша – конца XIV – начала XV века. Археологи нашли также китайскую и иранскую чаши, медную посуду и даже светильник.

2018 год: «русская усадьба» XIII-XIV веков

Находок в 2018 году было более восьмисот. Среди них так же, как и в 2017 году, были многочисленные бытовые предметы, украшения из цветных металлов, стекла и янтаря, фрагменты янтаря-сырца, монеты, фрагменты поливной посуды, целиком сохранившиеся изделия из керамики, железа. Одна из самых примечательных находок этого сезона – серебряная монетовидная подвеска, копирующая золотой динар середины XIII века.

Фрагмент керамики с процарапанной кириллической буквой «Аз» Фото предоставлено Институтом археологии РАН В этот же год в Болгаре была обнаружена «русская усадьба» второй половины XIII – первой половиной XIV века. В списке находок русской керамики были корчаги с процарапанной по сырой глине кириллической буквой «Аз». Здесь же были обнаружены два каменных и один медный нательный крест, литейная форма с надписью на тюркском, но выполненная кириллическими буквами. Этническую принадлежность проживавших на усадьбе мастеров установили даже по «кухонным» остаткам – свиным костям.

2019 год: рукоять ножа из бивня слона и серебряный дирхем

В сезоне 2019 года было более 250 находок домонгольского и золотоордынского периодов. В их числе помимо аналогичных артефактов предыдущих экспедиций – целиком сохранившиеся керамические и железные изделия, заготовка рукояти ножа из дорогостоящего материала – слонового бивня, фрагмент русской корчаги второй половины ХIII века (на этот раз с буквой «И»), обломок бронзового зеркала с орнаментом и серебряный дирхем.

Серебряный дирхем Фото предоставлено Институтом археологии РАН «В целом обширный нумизматический материал в Болгаре в большинстве своем представлен медными и серебряными монетами, причем как местной чеканки, так и привозными. Серебряный дирхем из находок 2019 года относится к монетам золотоордынского периода, то есть второй половины ХIII века. Куда реже встречаются дирхемы домонгольского периода. На площадке исследований в торгово-ремесленном районе (общей площадью свыше 2000 тысяч квадратных метров) было обнаружено пока всего две такие монеты, которые датируются второй половиной Х века. Но их важность в том, что они подтверждают раннюю дату основания Болгара. С территории ранее исследованного городского базара середины ХIV века происходило несколько пробирных камней, по которым определяли пробу золотых ювелирных изделий», – рассказал Бадеев.

2020 год: товарная европейская пломба и «коронованная» голова

В предыдущем году находок было 410. В их числе свинцовая западноевропейская товарная пломба XIV века, обломок стеклянного ближневосточного кубка с росписью первой половины XIV века, медный перстень с круглой каменной вставкой второй половины XIII – первой половины XIV века, керамическая пуговица того же периода.

«Коронованная» голова от человекоподобной фигурки из бронзы Фото предоставлено Институтом археологии РАН Особенно ученые выделяют обломок человекоподобной фигурки из бронзы. Это голова не то в короне, не то в митре. Датировали находку 20-40-ми годами XIV века. Необычность ее в том, что создание фигур и изображений человека противоречат положениям ислама, но при этом с территории домонгольской Волжской Болгарии известно несколько антропоморфных фигурок «уродцев», а в золотоордынское время мастера изготавливали зооморфные миниатюрные замочки в виде лошадок, собачек и бычков.

Собеседник ИА «Татар-информ» высказал надежду, что археологические работы в Болгаре будут продолжаться еще длительное время. Институт археологии РАН ведет работы на местном городище уже более 80 лет, но, оказывается, все еще остаются вопросы, на которые ученым хотелось бы найти ответы.

«Например, мы недостаточно полно представляем себе историю развития города в домонгольский период, его статус и значение, каким образом была устроена и где проходила его оборонительная линия. Мало изученными остаются южная часть и округа городища. Лишь благодаря работам последних лет в торгово-ремесленном районе удалось получить новые данные о развитие ремесла на территории древнего Болгара: были открыты свидетельства наличия обширного металлургического производства Х-ХI веков (сыродутные горны заглубленного в землю типа), установлено, что в ХII-ХV веках здесь появляется плотная застройка с усадьбами, на которых располагались ремесленные мастерские по обработке стекла, цветных металлов, кости и рога; на одной из усадеб была обнаружена мастерская по обработке янтаря, который привозили с Балтийского побережья», – рассказал археолог.