Пешка из рога лося и товары из Китая: археолог рассказал об уникальных находках в Болгаре
Какими шахматами играли жители Болгара во времена Золотой Орды, из чего делали украшения городские мастера и с какими странами торговали жители древнего Болгара, рассказал ИА «Татар-информу» научный сотрудник Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Денис Бадеев.
Первое сокровище Болгар в коллекции 3D-артефактов Российской академии наук
«Бронзовая накладка с рельефным орнаментом является импортом с Ближнего Востока. В этом году на Болгарском городище у нас был первый опыт по созданию 3D-модели находки. Подобные цифровые реплики позволят широкому кругу любителей истории и исследователей не только познакомиться с находкой, но и дистанционно получить необходимые подробности о ее устройстве, деталях художественного оформления. Особенно это актуально в современных условиях, связанных с ограничениями передвижения из-за пандемии. Отмечу, что сегодня на сайте Института археологии РАН в рамках виртуальной выставки “Свидетели прошлого: искусство и ремесло в археологических находках” можно познакомиться с 3D-моделями находок, которые были обнаружены в ходе раскопок Института последних лет, проводившихся в Московском Кремле, Великом Новгороде, московских монастырях, в Подмосковье, Туле, на Таманском полуострове, в Брянской, Орловской, Астраханской областях, на Дону, в Старой Рязани, в Абхазии», – рассказал ИА «Татар-информу» научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Денис Бадеев, 11-й сезон участвовавший в раскопках города.
Археологический «урожай» Болгара-2021
Раскопки на территории объекта ЮНЕСКО – древнего города Болгар длились в этом году с середины июля до середины августа. За это время ученые тщательно исследовали торгово-ремесленный район золотоордынского периода – городские усадьбы, где когда-то размещались мастерские по обработке янтаря, цветных металлов, стекла, кости. А в домонгольское время, как ранее установили археологи, на этом же участке кипела работа у металлургических горнов разных конструкций. Доказательства тому – целых 150 кг железного шлака.
Обнаружили этим летом также остатки сгоревшей деревянной постройки. Пожар ученые датировали 1236 годом и, более того, объяснили его конкретным историческим событием – захватом города монголами. За месяц работ экспедиция исследовала 15 объектов – ямы, конструкции и постройки за период с Х по начало XV века. Из них два подвала и пять хозяйственных ям датируются ранним золотоордынским периодом – второй половиной XIII – началом XIV века.
Мелких находок, напомним, исследователи насчитали за сезон 360. Это предметы обихода, завезенные из Китая, Средней Азии, Ирана, Крыма и Византии, керамика, торговый и ремесленный инвентарь.
«Широко были представлены различной формы ножи, сверла, скобели, миниатюрные пинцеты медного сплава для тонкой ювелирной работы, железные клещи и керамические тигли для плавки цветных металлов, а также каменные литейные формы для изготовления украшений (перстней, подвесок, браслетов, серег), бронзовых миниатюрных замков в виде лошадок, свинцовых грузиков и элементов одежды (пуговиц, наверший головных уборов). Ремесленный инвентарь датируется ХIII-ХV веками. К уникальным вещам, связанным с монетным делом, можно отнести нижний штемпель для чеканки серебряных дирхемов второй половины ХIII века, который вторично использовался в качестве наковаленки. На данный момент мне известна еще лишь одна подобная находка золотоордынского периода, найденная при археологических исследованиях в Азаке (современный Азов)», – отметил собеседник агентства.
Среди находок сезона-2021 также украшения и ювелирные изделия и даже предметы для игр – например, шахматная фигура.
«Была найдена шахматная фигура из лосиного рога, выполнявшая роль пешки. Данного типа фигуры относятся к шахматам восточной (арабской) абстрактной формы. Они были широко распространены в средневековых городах Востока, Руси и Западной Европы. Находки фигур аналогичных форм из раскопок в других городских центрах позволяют легко выделить их из числа прочих изделий мастеров-косторезов. За время исследований торгово-ремесленного района Болгара удалось найти шахматные фигуры всех позиций. Так был полностью реконструирован набор шахматных фигур, который использовал житель Болгара XIII-XIV веков. Это свидетельство популярности шахматной игры среди широких слоев городского населения XIII-XIV веков», – пояснил Денис Бадеев.
Что еще находили в Болгаре за последние годы?
Среди мелких раннеордынских находок тогда были ножи, ключи, точильные камни, глиняные пряслица, медные монеты второй половины XIII века, а также многочисленные бусы, перстни, браслеты, привески и их обломки из стекла. Кроме того, были обнаружены 107 изделий из янтаря (включая заготовки и бракованные образцы) и 602 фрагмента поделочного янтаря-сырца на месте мастерской по обработке этого материала. А еще кашинные нижневолжские чаши, штампованные сероглинянных хорезмийские сосуды, сфероконусы, 45 керамических тиглей и их обломков, множество створок каменных литейных форм – признаки существовавшего здесь некогда ювелирного производства.
В этот же год в Болгаре была обнаружена «русская усадьба» второй половины XIII – первой половиной XIV века. В списке находок русской керамики были корчаги с процарапанной по сырой глине кириллической буквой «Аз». Здесь же были обнаружены два каменных и один медный нательный крест, литейная форма с надписью на тюркском, но выполненная кириллическими буквами. Этническую принадлежность проживавших на усадьбе мастеров установили даже по «кухонным» остаткам – свиным костям.
«В целом обширный нумизматический материал в Болгаре в большинстве своем представлен медными и серебряными монетами, причем как местной чеканки, так и привозными. Серебряный дирхем из находок 2019 года относится к монетам золотоордынского периода, то есть второй половины ХIII века. Куда реже встречаются дирхемы домонгольского периода. На площадке исследований в торгово-ремесленном районе (общей площадью свыше 2000 тысяч квадратных метров) было обнаружено пока всего две такие монеты, которые датируются второй половиной Х века. Но их важность в том, что они подтверждают раннюю дату основания Болгара. С территории ранее исследованного городского базара середины ХIV века происходило несколько пробирных камней, по которым определяли пробу золотых ювелирных изделий», – рассказал Бадеев.
Особенно ученые выделяют обломок человекоподобной фигурки из бронзы. Это голова не то в короне, не то в митре. Датировали находку 20-40-ми годами XIV века. Необычность ее в том, что создание фигур и изображений человека противоречат положениям ислама, но при этом с территории домонгольской Волжской Болгарии известно несколько антропоморфных фигурок «уродцев», а в золотоордынское время мастера изготавливали зооморфные миниатюрные замочки в виде лошадок, собачек и бычков.