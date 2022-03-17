Пешие маршруты новой набережной Казанки свяжут с рекреационными площадками возле Кабана

Разработчики стратегии развития набережной реки Казанки намерены связать будущие «речные» пешеходные маршруты с зонами отдыха, расположенными у озера Кабан. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Он отметил, что ключевые решения по стратегии развития набережной реки Казанки были приняты в прошлом году. Речь идет о развитии целого каскада парков вдоль водной артерии татарстанской столицы, чтобы в итоге создать единую связную сеть рекреационных площадок города.

«Часть из мероприятий уже реализована, это касается левого берега. Основные задачи сейчас – это правый берег Казанки. Все вновь сформированные площадки должны быть соединены пешеходными маршрутами с каскадом озера Кабан», – обозначил задачи Фролов.

По его словам, здесь предстоит проделать масштабную и сложную работу с учетом экологической составляющей, необходимой для развития любого мегаполиса.

«Необходимо „поженить“ существующие объекты, связанные с ливневыми стоками, разработать комплекс мероприятий для сохранения существующих экосистем, а также создать более комфортные условия для жителей. И ограничить желания по застройке этих территорий, это тоже важно», — заключил Алексей Фролов.



