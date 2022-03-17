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Ру Тат
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Казань
17 марта 2022  12:34
Егор Никитин

Пешие маршруты новой набережной Казанки свяжут с рекреационными площадками возле Кабана

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Разработчики стратегии развития набережной реки Казанки намерены связать будущие «речные» пешеходные маршруты с зонами отдыха, расположенными у озера Кабан. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Он отметил, что ключевые решения по стратегии развития набережной реки Казанки были приняты в прошлом году. Речь идет о развитии целого каскада парков вдоль водной артерии татарстанской столицы, чтобы в итоге создать единую связную сеть рекреационных площадок города. 

«Часть из мероприятий уже реализована, это касается левого берега. Основные задачи сейчас – это правый берег Казанки. Все вновь сформированные площадки должны быть соединены пешеходными маршрутами с каскадом озера Кабан», – обозначил задачи Фролов.

По его словам, здесь предстоит проделать масштабную и сложную работу с учетом экологической составляющей, необходимой для развития любого мегаполиса. 

«Необходимо „поженить“ существующие объекты, связанные с ливневыми стоками, разработать комплекс мероприятий для сохранения существующих экосистем, а также создать более комфортные условия для жителей. И ограничить желания по застройке этих территорий, это тоже важно», — заключил Алексей Фролов.


 

#стратегия развития казанки #парки и скверы #благоустройство города
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