«Пещерный национализм»: Аминов раскритиковал слова Петра Толстого о термине «Россияне»

Ильшат Аминов

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Слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, навязанная им дискуссия о «русских» и «россиянах» не только противоречат основам Конституции, но и покушаются на межнациональный мир и согласие в непростое время. Сейчас нам как никогда важно единство всех наций, проживающих в России, заявил в программе «Семь дней» на ТНВ ее ведущий Ильшат Аминов.

«Откуда у части российской политической элиты проснулся имперский пещерный национализм? – задался вопросом Аминов. – Пренебрежение к российской Конституции, где черным по белому написано в самой первой строке: мы многонациональный народ Российской Федерации. Не кажется ли вам, что фраза «Не для того мы брали Казань, чтобы называться россиянами» отбрасывает нас во времена дикого средневекового противостояния, разделяет народы, разжигает в людях самые низменные чувства?»

Он отметил, что едкие замечания о взятии Казани звучали уже давно, однако произносили их необразованные люди, гопники.

«Почему же он говорит со мной на языке гопников и позволяет себе говорить такие слова? Главный вопрос: сказано ли это все в запале, для модного нынче хайпа или это формирующаяся в недрах определенных политических кругов идея насильственной унитаризации России, полной ревизии российской Конституции, ее духа и содержания», – подчеркнул ведущий.

Однако, заметил он, ужасают не только сами слова, но и время, в которое они были произнесены.

«Более всего меня ужасает, насколько несвоевременна эта навязываемая обществу дискуссия в наше непростое время, которое требует объединения страны. Неужели депутат Толстой не понимает, что он покушается на национальный мир и согласие?» – сказал Ильшат Аминов.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин лишь недавно говорил о том, что «любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество – это предательство, преступление против всей России». В то время, когда Основной закон страны и глава государства говорят о будущем страны в единстве и равноправии ее народов, политик, депутат Государственной Думы выступает за насильственную ассимиляцию, растворение других наций.

«Спрошу прямо: слова вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого укрепляют наше многообразное согласие?» – заключил Аминов.