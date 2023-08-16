Пешеходные переходы у школ Татарстана проверяют на соответствие требованиям безопасности

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В Татарстане начали проверять пешеходную инфраструктуру около образовательных учреждений. Активисты народной программы партии «Единая Россия» и сотрудники Госавтоинспекции, ГБУ «БДД» совместно осмотрели территории дорог около школ.

Специалисты учитывают наличие дополнительных обозначений и записей о безопасности детей, дорожных разметок, а также состояние светофоров и самих переходов.

Фото: Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия»

Казанские пешеходные переходы проверяют с начала этой недели совместными усилиями дорожных экспертов и активистов, которые уже поделились результатами осмотра территорий у школ № 65 и 113. По результатам выявлены недочеты, о которых рабочая группа оперативно сообщит в исполнительные органы власти для дальнейшей работы.

Так, первые проверки сегодня прошли в Актанышском районе. По всем выявленным нарушениям составят акты.

Местные активисты также сообщают, что «Союз отцов» и работники отдела профилактики территориальных управлений ГБУ «БДД» планируют проводить рейды по дорогам близ школ в течение всего учебного года.

В Нурлатском районе рабочая группа партпроекта «Безопасные дороги» проверила дороги возле детских социально значимых объектов.

«<…> Нам нужно объединять усилия для обеспечения безопасности наших детей», — отметил исполняющий обязанности секретаря местного отделения «Единой России» Линар Маняпов.

Партийцы будут оценивают уровень безопасности переходов до 29 августа. К ним присоединяться специалисты из Алексеевского района, которые проверят нарушения элементов обустройства дорог, дорожной разметки, дорожных знаков, светофоров, освещения, искусственных неровностей.

Напомним, общероссийский мониторинг безопасности дорог вблизи социальных объектов проводится во второй раз.

Впервые акция состоялась в преддверии предыдущего учебного года. Тогда в ходе рейдов было проверено 2229 объектов, выявлены 190 нарушений. Акция проходит во всех районах республики и продлится до 1 сентября.