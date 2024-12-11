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Пешеход попал в реанимацию после наезда большегруза в Казани
На Сибирском тракте водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость и сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобилей. ДТП произошло накануне вечером, сообщили в городской Госавтоинспекции.
В результате ДТП пенсионера с ушибом головного мозга доставили в больницу. По данным ведомства, в настоящее время пострадавший находится в реанимации.
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