Пешеход попал в реанимацию после наезда большегруза в Казани

На Сибирском тракте водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость и сбил 66-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте по ходу движения автомобилей. ДТП произошло накануне вечером, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пенсионера с ушибом головного мозга доставили в больницу. По данным ведомства, в настоящее время пострадавший находится в реанимации.