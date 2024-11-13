Пешеход попал в больницу после наезда легковушки на улице Фрунзе в Казани

На улице Фрунзе в Казани водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, который переходил проезжую часть.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, пешехода с многочисленными травмами увезли в седьмую горбольницу Казани. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.