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Происшествия 13 ноября 2024 10:39

Пешеход попал в больницу после наезда легковушки на улице Фрунзе в Казани

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Пешеход попал в больницу после наезда легковушки на улице Фрунзе в Казани

На улице Фрунзе в Казани водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, который переходил проезжую часть.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, пешехода с многочисленными травмами увезли в седьмую горбольницу Казани. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

#сбили пешехода
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