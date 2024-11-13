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Пешеход попал в больницу после наезда легковушки на улице Фрунзе в Казани
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На улице Фрунзе в Казани водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, который переходил проезжую часть.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, пешехода с многочисленными травмами увезли в седьмую горбольницу Казани. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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