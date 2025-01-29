Пес вступил в должность мэра Нью-Йорка

Пес по кличке Саймон вступил в должность собачьего мэра Нью-Йорка. Четвероногий прошел процедуру инаугурации, пишет RTVI.

Саймон поклялся выполнять свои обязанности «с честью и собачьей преданностью», об этом он просигнализировал, протянув лапу.

По окончании инаугурации хвостатому мэру надели символ его статуса – шляпу-котелок.

В Нью-Йорке ранее состоялись выборы, на которых Саймон обошел 15 других псов. Вместе с «градоначальником» была избрана и его заместитель — эта должность досталась собаке по кличке Пеппер.

Сейчас они вдвоем будут на протяжении двух лет выражать волю хвостатых в городе. Саймон стал вторым в истории собачьим «мэром» Нью-Йорка.