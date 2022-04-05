Первыми зрителями нового клипа ВИА «Волга-Волга» стали студенты КФУ

Фото: © Владимир Васильев

В Казанском федеральном университете прошла творческая встреча — мастер-класс с художественным руководителем ВИА «Волга-Волга» Антоном Салакаевым. В год 25-летия группы лидер коллектива поделился со студентами факультета журналистики практикой продвижения музыкального бэнда, тонкостями процесса получения патента на название группы, опытом работы с киноиндустрией и планами на текущий год.

В рамках встречи студенты узнали, что в 90-е годы одним из способов продвижения группы было убедить продавца магазина аудиокассет на рынке, что музыка будет иметь успех. «Если тебе это удавалось и он хотя бы раз в день ставил твою кассету в проигрыватель, который вещал через колонки на улице, можно было быть уверенным, что о твоей музыке узнают», — рассказал Салакаев.

Фото: © Владимир Васильев

В рамках встречи Салакаев признался, что название группы до сих пор не имеет патента.

«Я пытаюсь решить этот вопрос вот уже десять лет. Все дело в том, что в Астрахани 15 лет назад это название было запатентовано рыболовной базой „Волга-Волга”. Всё это время мы пытаемся найти с ними общий язык, и кажется, в скором времени мои старания дадут плоды», — заметил он.

Фото: © Владимир Васильев

Встреча приобрела черты эксклюзивности еще и потому, что в ее рамках был представлен клип на песню «Журавлики». Участники встречи первыми оценили новую работу группы — видео было опубликовано на интернет-площадках лишь после завершения мероприятия.

Кроме того, встреча стала местом обмена опытом ветерана сцены и начинающего артиста в лице воспитанницы КФУ. Студентка первого курса посетовала, что за четыре года работы в любительской рок-группе и нескольких лет написания песен ее единственными критиками были одногруппники и родители. «Мне бы очень хотелось услышать компетентное мнение со стороны», — добавила она.

Антон Салакаев пообещал помочь коллеге по цеху. Не обошлось и без исполнения нескольких песен группы.

Фото: © Владимир Васильев

Во время встречи Салакаев проинформировал, что в год 25-летия группа планирует дать большой концертный тур по России, провести музыкальный фестиваль, выпустить несколько синглов, а к концу года — юбилейный альбом.

«Некоторые песни к новому альбому еще не написаны. Наверное, это несколько наивно, но мы живем сегодняшним днем. Но, безусловно, альбом будет. Какой же юбилей без новых песен?» — резюмировал Антон Салакаев.

Фото: © Владимир Васильев

Планируется, что новые песни будут выпускать в коллаборации с другими артистами. К примеру, песню «Журавлики» украсил голос Евгения Маргулиса. Добро на совместную работу дал Сергей Галанин. Не обойдется без фитов со старыми друзьями группы — «Братьями Грим», «Леприконсами» и «Мураками».

По словам Салакаева, сам альбом будет готов ближе к концу года, однако услышать новые синглы фанаты группы смогут гораздо раньше. Их презентация будет проходить блоками в течение всего года.