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Культура
4 января 2022  01:30

Бугульминский театр дал первый в 2022 году спектакль «Новогодний детектив» в Лениногорске

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Бугульминский театр дал первый в 2022 году спектакль «Новогодний детектив» в Лениногорске

Уже с 2 января актеры Бугульминского драмтеатра имени А. В. Баталова играют сказку «Новогодний детектив». Первыми в этом году ее увидели дети из Лениногорска, сообщила ИА «Татар-информ» завлит театра Юлия Исмагилова.

«В новогодние каникулы в Бугульминском драмтеатре творится аншлаг. Все билеты на новогодние спектакли были выкуплены в ноябре, их в продаже нет», — поделилась собеседница агентства.

Также по традиции в новогодние каникулы в Бугульминском драмтеатре показывают только комедии. И этот год не стал исключением. 

Так, с 4 по 9 января зрителям представят «Казанское полотенце», «Голубцы по объявлению», «Номер с фруктами», «Долгожитель». Откроют череду вечерних спектаклей «Божьи одуванчики». 

С 10 до 17 января сами артисты и бригады, обслуживающие выход спектаклей к публике, выходят на каникулы, так как все праздничные дни для них выдались рабочими.

А после, с 18 января, начнутся репетиции. В 2022 году планируется выход пяти премьер. Среди них комедия «Женитьба гусара», драма «Алдар» и спектакль по пьесе татарстанского драматурга Мансура Гилязова «Последний мираж».

Фото: Бугульминский драмтеатр имени А. В. Баталова.

#бугульминский драмтеатр
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