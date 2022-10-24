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Ру Тат
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Официальная хроника
24 октября 2022  08:40
Эльза Кузнецова

Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ назначен Ильназ Мухаметьянов

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Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам экономики, инвестиций и цифровому развитию стал Ильназ Мухаметьянов. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

«Имеет большой опыт работы в реализации химических проектов по созданию и продвижению. Работал в АО „Опытный завод Нефтехим“, в особой экономической зоне „Алабуга“, а также был официальным представителем ОЭЗ „Алабуга“ в „Иннокам“. Знаний очень много», — охарактеризовал нового начальника Муллин. 

Новыми задачами Мухаметьянова будет выстраивание работы экономической сферы, взаимодействие с промышленными предприятиями.

Ильназ Мухаметьянов родился 10 апреля 1988 года. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный университет.

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