Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ назначен Ильназ Мухаметьянов

Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам экономики, инвестиций и цифровому развитию стал Ильназ Мухаметьянов. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

«Имеет большой опыт работы в реализации химических проектов по созданию и продвижению. Работал в АО „Опытный завод Нефтехим“, в особой экономической зоне „Алабуга“, а также был официальным представителем ОЭЗ „Алабуга“ в „Иннокам“. Знаний очень много», — охарактеризовал нового начальника Муллин.

Новыми задачами Мухаметьянова будет выстраивание работы экономической сферы, взаимодействие с промышленными предприятиями.

Ильназ Мухаметьянов родился 10 апреля 1988 года. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан, Башкирский государственный аграрный университет.