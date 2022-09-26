Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района назначен Роман Булатов

Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района назначен Роман Булатов. Он также временно будет исполняющим обязанности руководителя районного исполкома. С кадровыми изменениями в исполнительном комитете на деловом понедельнике ознакомил глава района Рамиль Муллин.

«До этого времени Роман Фанилевич работал заместителем генерального директора по корпоративной политике АО „Татэнерго“, имеет серьезный опыт работы. Надеемся на успешную совместную работу. Желаем вам удачи в работе!» — пожелал новому начальнику Муллин.

Замруководителя исполкома Нижнекамска назначен Камиль Назмиев.

В органах государственной власти Назмиев работает с 2015 года: был заместителем главы Мензелинского района, руководителем исполнительного комитета Мензелинского района. С 2021 года занимал должность заместителя директора филиала АО «Сетевая компания» — «Нижнекамские электрические сети».

«Камиль Римович был назначен на пост в связи с уходом из жизни Юрия Алексеевича Болтикова. Для нас это большая утрата. Человек прожил короткий отрезок жизни, но оставил после себя яркий след», — сказал Рамиль Муллин.