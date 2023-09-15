Первым замглавы Минпромторга Татарстана стал Родион Карпов

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра промышленности и торговли. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Назначить с 15 сентября 2023 года Карпова Родиона Михайловича на должность первого заместителя министра промышленности и торговли РТ, освободив от ранее замещаемой должности заместителя министра промышленности и торговли РТ», – говорится в документе, прикрепленном к публикации.

Напомним, с сентября штат Минпромторга республики должен был увеличиться на 6 человек, одним из новых постов являлась должность первого замглавы ведомства.