Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Первым замглавы Минпромторга Татарстана стал Родион Карпов
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра промышленности и торговли. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Назначить с 15 сентября 2023 года Карпова Родиона Михайловича на должность первого заместителя министра промышленности и торговли РТ, освободив от ранее замещаемой должности заместителя министра промышленности и торговли РТ», – говорится в документе, прикрепленном к публикации.
Напомним, с сентября штат Минпромторга республики должен был увеличиться на 6 человек, одним из новых постов являлась должность первого замглавы ведомства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»