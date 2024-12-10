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Общество 10 декабря 2024 11:47

Первым заместителем начальника Татарстанской таможни назначили Рустама Ахмерова

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Первым заместителем начальника Татарстанской таможни назначили Рустама Ахмерова

Сегодня приказом Федеральной таможенной службы первым заместителем начальника Татарстанской таможни назначили Рустама Ахмерова.

Ахмеров родился 12 марта 1982 года в Ульяновской области. Закончил Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию.

В таможенных органах с 2005 года. Свою трудовую деятельность начинал с должности инспектора таможенного поста Казанского аэропорта. В 2011 стал начальником отдела инспектирования и профилактики правонарушений Татарстанской таможни, а с 2022 года - заместитель начальника Татарстанской таможни.

Имеет звание полковника таможенной службы. За безупречную службу удостоен ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» III, II степени, «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

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