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Первым заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ» назначен Ирек Гумеров
На должность первого заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» назначен Ирек Гумеров. Соответсвтующее решение принял гендиректор татарстанского автогиганта Сергей Когогин, сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что Владимир Курганов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ», остаётся работать в компании.
Согласно краткой справке, Ирек Гумеров начал трудовую деятельность на «КАМАЗе» инженером-конструктором Управления главного конструктора в 1986 году. С 2006 года занимал пост заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - директора по развитию. Является членом Правления ПАО «КАМАЗ» с 2001 года.
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