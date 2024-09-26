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Экономика 26 сентября 2024 10:19

Первым заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ» назначен Ирек Гумеров

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Первым заместителем гендиректора ПАО «КАМАЗ» назначен Ирек Гумеров

На должность первого заместителя гендиректора ПАО «КАМАЗ» назначен Ирек Гумеров. Соответсвтующее решение принял гендиректор татарстанского автогиганта Сергей Когогин, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что Владимир Курганов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ», остаётся работать в компании.

Согласно краткой справке, Ирек Гумеров начал трудовую деятельность на «КАМАЗе» инженером-конструктором Управления главного конструктора в 1986 году. С 2006 года занимал пост заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» - директора по развитию. Является членом Правления ПАО «КАМАЗ» с 2001 года.

#камаз #когогин сергей
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