Первым в Kravt Hotel Kazan Airport зашел интернет от «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил скоростной интернет в новом отеле Kravt Hotel Kazan Airport, построенном рядом с аэропортом Казани и выставочным центром «Казань Экспо». Специалисты провайдера проложили километр оптоволоконного кабеля, провели коммуникации внутри здания и настроили оборудование для доступа в сеть.

Оптическая линия гарантирует стабильную связь и высокую скорость передачи данных. Гости отеля могут без проблем подключаться к сети, отправлять и получать объемные файлы, а персонал — обмениваться информацией между различными подразделениями и главным офисом группы компаний Kravt Group.

Павел Гонцов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«Kravt Hotel Kazan Airport прежде всего ассоциируется с технологичностью: рабочие зоны, коворкинги и конференц-зал оборудованы по последнему слову техники, и даже в номерах предусмотрены элементы “умного дома”. Поэтому первым в отель зашел скоростной интернет от “Ростелекома”».

Оксана Раевская, управляющий Kravt Hotel Kazan Airport:

«Непосредственная близость к аэропорту и выставочному центру “Казань Экспо” привлекает в гостиничный комплекс прежде всего представителей деловых кругов. Мы создали все условия, чтобы нашим постояльцам было комфортно совмещать отдых с работой. В отеле создано множество зон, оснащенных скоростным интернетом, где удобно встречаться с партнерами и проводить бизнес-сессии».

Скоростной интернет— базовая услуга «Ростелекома».Доступ к сети дает возможность по мере развития бизнеса легко активировать дополнительные сервисы: телевидение, облачное видеонаблюдение, виртуальную АТС и единый многоканальный номер 8-800.

Получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» представители бизнеса могут в офисах продаж и обслуживания оператора, на официальном сайте компании и по номеру 8 800 200 30 00.