Первым новичком «Казаночки» стала собственная воспитанница — 20-летняя Карина Левенкова перешла из столичного МБА-2 в команду из столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба казанского баскетбольного клуба.

В минувшем сезоне выступающая на позиции защитника воспитанница казанского баскетбола играла в МБА-2 в среднем почти 20 минут за матч, набирая за игру 5 очков, 2 подбора и 2 результативные передачи. Впрочем, самое главное — она приобрела большой опыт и уверенность. Дорогого стоит матч со «Спартой Энд К-2», в котором Левенкова реализовала 8 дальних бросков из 9.

Ранее состав «Казаночки» покинули Екатерина Головченко, Татьяна Михневич и Татьяна Карпук. В прошлом сезоне казанский клуб завоевал «бронзу» чемпионата Суперлиги-1.