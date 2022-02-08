Первым мероприятием в Казани как молодежной столице ОИС станет конкурс чтецов Корана

Цикл мероприятий в Казани как молодежной столице ОИС начнется с конкурса чтецов священного Корана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы планируем в 2022 году по линии Казани, как молодежной столицы ОИС, 12 крупных мероприятий. Первым станет конкурс чтецов священного Корана. Кроме того, состоится международный молодежный форум, спортивные соревнования, научный саммит и многое другое», — отметил спикер.

При этом центральным мероприятием станет съезд министров по делам молодежи из 56 стран мира, который пройдет в Казани в конце мая, где обсудят межкультурный диалог и устойчивое развитие молодежной политики, добавил министр.

«Для нас это возможность познакомиться с лучшими мировыми практиками по формированию и организации молодежной политики», — заключил Сулейманов.

Конкурс чтецов Корана будет проведен в преддверии священного месяца Рамадан в конце марта и объединит молодежь из разных стран ОИС, в том числе и людей из разных регионов России, пояснила директор Молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова.

«На этом мероприятии мы ждем участие молодых как юношей, так и девушек от 18 до 30 лет. Они будут состязаться в двух номинациях. Мы изучили мировой опыт по организации таких конкурсов. Будет рады видеть участников и зрителей со всего мира», — сообщила она.

Напомним, что Казань получила статус молодежной столицы стран ОИС в 2022 году. В связи с этим в город приедут молодые люди из разных стран организации исламского сотрудничества.