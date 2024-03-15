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«Первым делом утром»: Песков проголосовал на выборах Президента РФ
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первым делом с утра проголосовал на выборах главы государства. По словам представителя Кремля, он сделал это в онлайн-формате.
«Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно», — приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля также отметил, что уже многие годы голосует именно таким образом. Ранее стало известно, что в Москве свои голоса на выборах Президента РФ отдало уже более 1,5 млн человек.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
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