news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 августа 2025 10:56

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в России

Читайте нас в
Телеграм

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в России, мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки. Сейчас он в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал отправлен также в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора для подтверждения диагноза», – говорится в заявлении ведомства.

Санитарные врачи отмечают, что рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.

#Роспотребнадзор #заболеваемость
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025