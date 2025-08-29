Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в России, мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки. Сейчас он в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал отправлен также в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора для подтверждения диагноза», – говорится в заявлении ведомства.

Санитарные врачи отмечают, что рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.