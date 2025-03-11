Первый завод пектина в России может появиться в Татарстане

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров рассказал о планах по строительству в муниципалитете первого в России производства пектина – натурального загустителя. Заявление прозвучало на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Ни одного завода по производству пектина на территории России нет. Всё завозится из-за рубежа. Этот завод будет единственным, если мы сможем его реализовать. Основа сырьевая у нас есть», – сказал глава района.

Проект завода оценивается в 1,2 млрд рублей. Под проект оформлен земельный участок, сделан генплан населенного пункта в Дрожжановском районе, где планируется разместить производство. Окупаемость завода – десять лет, пока идет поиск инвестора.

Пектин — это натуральный загуститель, который получают из фруктов и овощей, чаще всего из яблок и цитрусовых. В пищевой промышленности его используют как полезную альтернативу искусственным загустителям. Например, при приготовлении варенья, джемов, мармелада, зефира. Пектин также нужен для улучшения консистенции йогуртов, соусов и соков с мякотью. Он может быть использован в качестве стабилизатора в кондитерских изделиях.