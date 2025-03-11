Минерал номер один и люксовый глэмпинг: во что инвестируют в Дрожжановском районе

Инвестиционный потенциал Дрожжановского района презентовали сегодня в Агентстве инвестиционного развития РТ. Талия Минуллина предлагала черпать ресурсы в соседних Чувашии и Ульяновской области, глава района мечтал о первом заводе пектина в России, а местный производитель рекламировал БАДы с цеолитом. Подробнее — в репортаже «Татар-информа».





Инвестиционный потенциал Дрожжановского района презентовали сегодня в Агентстве инвестиционного развития РТ

Фото: пресс-служба АИР РТ

На село можно заманить работников зарплатой в 100 тыс. рублей

Дрожжановский район Татарстана считается достаточно удаленным от Казани — от Старого Дрожжаного до столицы республики более 200 км по трассе. Расстояние до Ульяновска куда ближе — около 80 км. Район также граничит с Чувашской Республикой, а значит, ресурсы можно черпать оттуда и привлекать инвесторов из соседних регионов, заметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Социально-экономические достижения Дрожжановского района вкратце презентовал его глава Марат Гафаров. За прошлый год валовой территориальный продукт (ВТП) составил здесь 9,4 млрд рублей, за последние 10 лет он вырос вдвое. Ключевую роль в его формировании играют два предприятия — «Государев Амбар» и «Цеолиты Поволжья». Объем отгруженных товаров собственного производства этими предприятиями за 2024 год достиг 4,3 млрд рублей. Индекс промышленного производства Дрожжановского района по итогам года составил 103%.

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Средняя заработная плата по району достигла почти 50 тыс. рублей, а в отрасли сельского хозяйства, ключевой для района, — более 57 тыс. рублей. Так что низкие зарплаты на селе — это миф, отметил Гафаров. Но чтобы привлечь людей (дефицит рабочей силы здесь, как и везде, есть), надо ставить планку в 100 тыс. рублей. Кстати, нехватка людей ощущается и на важном для района предприятии — «Цеолиты Поволжья».

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В районе работают более 440 субъектов МСП, самозанятых — 1,3 тыс. человек. Доля субъектов малого бизнеса в ВТП по итогам года составила более 28%, глава района ставит цель довести этот показатель до 40%. Оборот малых предприятий по итогам 2024 года составил около 3 млрд рублей. Пользуются предприниматели и поддержкой от государства — за прошлый год они получили более 1,4 млрд рублей. Это льготные кредиты, микрозаймы, лизинги, поручительство Гарантийного фонда и другие.

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В Дрожжановском районе не хватает завода пектина и тепличных хозяйств

Марат Гафаров постарался разложить по полочкам, чего не хватает в районе. Например, дрожжановцы ищут инвестора на открытие цеха по переработке мяса и мясной продукции, в том числе халяльной. В районе сегодня в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах содержится около 12 тыс. голов крупного рогатого скота на откорме. Под строительство цеха по переработке подготовили земельный участок рядом с убойным цехом.

Если говорить о сельском хозяйстве, то есть перспективы в развитии тепличных хозяйств, где можно было бы выращивать цветы и ягоды. В районе имеются подходящие участки рядом с водоемами и 17 гидротехнических сооружений, которые можно использовать для орошения.

Гафаров грезит о создании в Дрожжановском районе первого и единственного в России завода по производству пектина стоимостью 1,2 млрд рублей. Окупиться он должен за 10 лет. Проект включен в инвестиционный меморандум РТ, сейчас в районе занимаются подготовкой участка.

В Дрожжановском районе есть подходящий участок и под логистический центр маркетплейсов на 16,3 га. Он находится поблизости от федеральной трассы А-151 Сызрань – Цивильск.

Гостиница на 50 мест была бы кстати, а первый глэмпинг в районе появится в лесу

Талия Минуллина поинтересовалась – а как с сервисом в районе, есть ли кафе, гостиницы, глэмпинги. Глава района сообщил, что с кафе проблем нет, а вот с отелями все наоборот. В районе, по его словам, нет гостиницы, а она пригодилась бы для спортсменов. Например, в Дрожжановский район приезжают из Ульяновска на соревнования или тренировки в бассейне или на ледовой арене. Трехзвездочная гостиница на 50 мест была бы кстати.

Глэмпингов в районе тоже пока нет, но в процессе создания люксовый глэмпинг, который будет строиться в четыре этапа стоимостью 130 млн рублей каждый. Он будет находиться на острове, окруженном лесным массивом, на границе с Чувашией.

Глава Агентства инвестразвития сказала, что по докладу Гафарова видно, как вырос уровень выступлений глав районов на «Муниципальном часе»: раньше нужно было чуть ли не клещами вытягивать информацию о том, что есть на территории и каких инвесторов там ждут.

«Дувановские сады» думают, что делать с яблочным жмыхом, а «Цеолиты Поволжья» продают БАД на маркетплейсе

Вместе с Гафаровым в Казань приехали представители предприятий Дрожжановского района и местного бизнеса. Председатель кооператива «Дувановские сады» Альфред Хайруллин рассказал о проекте по строительству цеха по производству сока прямого отжима. Кооператив имеет плодово-ягодный сад на площади 270 га, а к 2030 году планирует довести ее до 500 га. Есть и свое хранилище, теперь здесь хотят делать сок для населения Татарстана и соседних регионов — Ульяновска и Чувашии. Из яблочного жмыха можно делать пастилу или фитнес-батончики. Минуллина восхитилась тем, как много ниш для применения яблок — буквально золотая жила. Правда, партнеров «Дувановские сады» не ждут, хотят расти и развиваться самостоятельно.

Генеральный акционер «Цеолитов Поволжья» Аслан Хашиев рассказал, как на предприятии производят кормовые добавки и наполнители для домашних животных. Руководитель АИР вспомнила, как еще при прежнем главе Александре Шадрикове, ныне главе Минэкологии и природных ресурсов РТ, в районе было найдено месторождение цеолита. За рубежом, по словам Хашиева, его называют минералом номер один, но из-за санкций стало сложно найти партнеров за границей. Кроме того, не хватает рабочих рук.

Хашиев рассказал, что на предприятии освоили еще одно направление – производство БАДа с цеолитом, который уже продают на популярном маркетплейсе. Он попытался прорекламировать добавку с «умным» минералом, которую принимает сам, – в 65 лет у Хашиева родился девятый ребенок, чему в зале агентства все зааплодировали, но рекламу аккуратно свернули.

Альфред Хайруллин, Аслан Хашиев, Нурсиля Юсибова Фото: пресс-служба АИР РТ

В районе делают детские игровые комплексы и хотят собирать БПЛА

Успехами компании «Солнечный круг» похвалилась замдиректора Нурсиля Юсибова. Производитель детских уличных игровых комплексов и спортивных площадок теперь будет поставлять оборудование по республиканской программе «Наш двор», а Минуллина рекомендовала выходить предприятию дальше, за пределы Татарстана. В 2025 году оно начнет строить производственное здание, где будет создавать бетонные изделия на 3D-принтере.

Резидентом промпарка «Дрожжаное» является компания «Форсайт Технология», которая занимается производством актуальных для нужд СВО маскировочных сетей, рассказал руководитель Андрей Гражданцев. Сейчас нужны два здания на 1,2 тыс. «квадратов», чтобы собирать БПЛА и делать лопасти для дронов. Чтобы процесс пошел быстрее, компания ищет инвестора.

Дрожжановский район известен по большей части как сельскохозяйственный. Напомним, что образец почвы из района хранится в одном из научных центров Парижа как мировой эталон чернозема. Но на «Муниципальном часе» стало очевидно, что район известен не только этим – там производят и детские площадки, и маскировочные сети для бойцов СВО. И ниш, в которые могли бы зайти инвесторы, остается немало.