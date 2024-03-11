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Первый запуск «Ангары-5» с Восточного ожидается в апреле
Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома Восточный может состояться уже в первой декаде апреля. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.
По словам главы корпорации, сейчас завершается работа над стартовым комплексом «Ангара-5М».
«Это очень важное для страны событие, будет укреплена космическая наземная инфраструктура, — подчеркнул Борисов. — Вы знаете, что старт у нас уже один есть в Плесецке, а это как дублирующий старт, поэтому для нас это очень важно».
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