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Общество 11 марта 2024 13:47

Первый запуск «Ангары-5» с Восточного ожидается в апреле

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Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-5» с космодрома Восточный может состояться уже в первой декаде апреля. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

По словам главы корпорации, сейчас завершается работа над стартовым комплексом «Ангара-5М».

«Это очень важное для страны событие, будет укреплена космическая наземная инфраструктура, — подчеркнул Борисов. — Вы знаете, что старт у нас уже один есть в Плесецке, а это как дублирующий старт, поэтому для нас это очень важно».

#ангара #космодром восточный #Роскосмос #Владимир Путин
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