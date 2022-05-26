Первый зампрокурора Татарстана поговорил со школьниками со всей республики о патриотизме

Первый заместитель прокурора РТ Алексей Заика встретился с активистами Российского движения школьников и поговорил с ребятами о патриотизме. Мероприятие приурочено к 100-летию пионерской организации и предстоящему Дню защиты детей.

Фото: Прокуратура РТ

Всего в разговоре участвовали 150 школьников со всех уголков республики. Ребята охотно поделились мнением о том, как они понимают патриотизм. Алексей Заика рассказал об исторических аспектах общественно-политического развития России, а также ответил на вопросы подростков касательно работы прокуратуры.

Фото: Прокуратура РТ

В конце первый зампрокурора назвал авторов трех лучших вопросов и вручил им книгу «Юмор в законе 2.0», в которой рассказывается о занимательных случаях из прокурорской, судебной и иной юридической практики. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.