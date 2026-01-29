Первый зампред Госкомитета РТ по тарифам провела встречу с участником «Батырлар»

Первый зампред Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина встретилась с участником программы «Батырлар. Герои Татарстана» Егором Горячевым. На встрече говорили о его профессиональном развитии и возможной работе в сфере государственного регулирования тарифов.

«Для меня важно не просто получить опыт, а глубже разобраться в работе тарифной сферы и понять, как мои знания и навыки могут быть полезны республике. Такой формат помогает осознанно выстраивать дальнейший профессиональный путь», – отметил Егор Горячев.

В ходе разговора речь также шла о развитии управленческих компетенций, практическом опыте и вкладе молодых специалистов в отрасль.

Фото: Госкомитет РТ по тарифам

Проект «Батырлар. Герои Татарстана» пользуется особым вниманием руководства республики. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно отмечал, что развитие региона невозможно без сильных, мотивированных людей, готовых брать на себя ответственность и работать на благо Татарстана.