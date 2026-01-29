Первый зампред Госкомитета РТ по тарифам провела встречу с участником «Батырлар»
Первый зампред Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина встретилась с участником программы «Батырлар. Герои Татарстана» Егором Горячевым. На встрече говорили о его профессиональном развитии и возможной работе в сфере государственного регулирования тарифов.
«Для меня важно не просто получить опыт, а глубже разобраться в работе тарифной сферы и понять, как мои знания и навыки могут быть полезны республике. Такой формат помогает осознанно выстраивать дальнейший профессиональный путь», – отметил Егор Горячев.
В ходе разговора речь также шла о развитии управленческих компетенций, практическом опыте и вкладе молодых специалистов в отрасль.
Проект «Батырлар. Герои Татарстана» пользуется особым вниманием руководства республики. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно отмечал, что развитие региона невозможно без сильных, мотивированных людей, готовых брать на себя ответственность и работать на благо Татарстана.