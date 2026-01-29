news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 января 2026 18:34

Первый зампред Госкомитета РТ по тарифам провела встречу с участником «Батырлар»

Читайте нас в
Телеграм

Первый зампред Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина встретилась с участником программы «Батырлар. Герои Татарстана» Егором Горячевым. На встрече говорили о его профессиональном развитии и возможной работе в сфере государственного регулирования тарифов.

«Для меня важно не просто получить опыт, а глубже разобраться в работе тарифной сферы и понять, как мои знания и навыки могут быть полезны республике. Такой формат помогает осознанно выстраивать дальнейший профессиональный путь», – отметил Егор Горячев.

В ходе разговора речь также шла о развитии управленческих компетенций, практическом опыте и вкладе молодых специалистов в отрасль.

Фото: Госкомитет РТ по тарифам

Проект «Батырлар. Герои Татарстана» пользуется особым вниманием руководства республики. Раис Татарстана Рустам Минниханов неоднократно отмечал, что развитие региона невозможно без сильных, мотивированных людей, готовых брать на себя ответственность и работать на благо Татарстана.

#госкомитет рт по тарифам #Батырлар. Герои Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Специалист назвал ошибки садоводов, способные навредить растениям зимой

Специалист назвал ошибки садоводов, способные навредить растениям зимой

28 января 2026
В Казани стартовал полуфинал конкурса «Татар кызы-2026»

В Казани стартовал полуфинал конкурса «Татар кызы-2026»

28 января 2026