Первый зампред Центробанка Швецов 21 марта покинет свой пост
Первый заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Швецов покинет пост, рассказал РИА Новости регулятор.
«Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года», — сообщили в Центробанке.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Швецов всегда умел мотивировать сотрудников, проявлять инициативу и внес неоценимый вклад в создание слаженной работы банковских и небанковских блоков регулирования и надзора.
«Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка», — говорится в сообщении.
Швецов начал работу в Центральном Банке России с 1993 года. В 1996 году он принял решение сделать перерыв в работе, а затем вернулся к своей деятельности в 2001-м. Помимо развития финансового рынка РФ, он также курирует работу Российской национальной перестраховочной компании, Московской биржи и дочерних структур.