Общество 24 ноября 2025 07:00

Первый замминистра юстиции РТ представил обновленные правила проверок органов МСУ

Фото предоставлено Министерством юстиции РТ

На заседании Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» первый заместитель министра юстиции Татарстана Илья Гомзик выступил с докладом о новом законопроекте, регулирующем контрольно-надзорную деятельность в отношении органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Проект федерального закона «Об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» разработан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и призван установить контроль (надзор) именно за органами и должностными лицами ОМС по вопросам, связанным с исполнением полномочий по обеспечению жизнедеятельности населения, а также при исполнении переданных государственных полномочий.

«Этот законопроект выделяет органы местного самоуправления в отдельный объект контроля, детализирует процедуры проверок и значительно расширяет комплекс гарантий прав муниципалитетов», – отметил первый замминистра юстиции Татарстана.

По его словам, документ существенно усиливает защиту прав органов местного самоуправления при проведении контрольных мероприятий: «Вводится особый порядок уведомления, возможность участия представителей муниципальных организаций, а также устанавливается приоритет разъяснительной и профилактической работы перед применением мер ответственности».

В законопроекте предусмотрен риск-ориентированный подход с минимум тремя категориями риска, учитывающими специфику муниципальных образований – их численность, географию и бюджетную обеспеченность.

«Для объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, контрольные мероприятия проводиться не будут, останутся только обязательные профилактические визиты», – подчеркнул докладчик.

Важной новацией станет учет особенностей формирования местных бюджетов при выдаче предписаний об устранении нарушений. «Контрольные органы обязаны будут принимать во внимание финансовые возможности муниципалитетов и процедуры муниципальных закупок», – сообщил представитель Минюста.

Законопроектом предусмотрен досудебный порядок обжалования действий контролирующих органов, а также комплекс профилактических мероприятий, включающий информирование, консультирование, профилактические визиты и объявление предостережений.

«Принятие этого закона должно способствовать уменьшению расходов местных бюджетов на выплату штрафов и исполнение судебных решений. Это позволит направить высвобождаемые средства на решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения», – подвел итог Илья Александрович.

Федеральный закон планируется ввести в действие с 1 января 2027 года.

#минюст РТ #местное самоуправление
