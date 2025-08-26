Первый замминистра энергетики РФ отметил работу Татарстана с нефтяными месторождениями

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан можно назвать хорошим примером работы с нефтяными месторождениями. Таким мнением на заседании комиссии Госсовета РФ по энергетике в рамках Татарстанского нефтехимического форума поделился первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«Коллеги из Татарстана создали внутри региона полную цепочку, которая еще до внедрения активных стимулов полностью посвятила себя разработке, как казалось, истощенной ресурсной базы и максимизации ее стоимости», – заявил он.

На сегодняшний день в Татарстане есть примеры месторождений, которые были запущены еще 70 лет назад, но до сих пор показывают рост нефтедобычи.