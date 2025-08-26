news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 августа 2025 18:15

Первый замминистра энергетики РФ отметил работу Татарстана с нефтяными месторождениями

Читайте нас в
Телеграм
Первый замминистра энергетики РФ отметил работу Татарстана с нефтяными месторождениями
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан можно назвать хорошим примером работы с нефтяными месторождениями. Таким мнением на заседании комиссии Госсовета РФ по энергетике в рамках Татарстанского нефтехимического форума поделился первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«Коллеги из Татарстана создали внутри региона полную цепочку, которая еще до внедрения активных стимулов полностью посвятила себя разработке, как казалось, истощенной ресурсной базы и максимизации ее стоимости», – заявил он.

На сегодняшний день в Татарстане есть примеры месторождений, которые были запущены еще 70 лет назад, но до сих пор показывают рост нефтедобычи.

#нефтедобыча #Татарстан #татарстанский нефтегазохимический форум
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025