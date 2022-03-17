Первый замглавы Минстроя РТ: Ситуация на рынке дает шанс «выстрелить» нашему бизнесу

Все проекты благоустройства в Татарстане будут финансироваться в рамках запланированных лимитов. Также ситуация на строительном рынке открывает новые возможности для отечественного бизнеса. Этим мнением на пресс-конференции поделился первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Буквально в начале нашей пресс-конференции министр строительства мне позвонил еще раз, попросил акцентировать внимание, что все проекты будут реализовываться в рамках запланированных лимитов финансирования. Это очень важно, потому что гуляют разные слухи и фейки. Наша задача — и днем, и ночью только максимально эффективно и слаженно отрабатывать все вопросы, связанные с реализацией всех запланированных мероприятий», — отметил спикер.

Фролов подчеркнул, что сегодня наблюдаются «спекулятивные моменты по материалам».

«Эти все вопросы нужно быстро пресекать. Внутри российского рынка энергоносители не выросли, фактов для того, чтобы росла себестоимость, нет. Поэтому я призываю всех максимально рационально использовать эту ситуацию. И те позиции, которые необходимо заместить из импорта, дают шанс нашим предпринимателям и бизнесу „выстрелить“ и войти в рынок, потому что потребность у нас большая», — подчеркнул Фролов.