Первый замглавы Минспорта РФ: Объекты Универсиады работают абсолютно эффективно

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

Созданная в Казани ко Всемирной летней универсиаде 2013 года инфраструктура доказала свою востребованность. Об этом заявил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Наследие, которое сформировалось и используется после Универсиады в Казани, — это лучший мировой опыт», — заметил бывший глава Дирекции спортивных и социальных проектов.

«Сейчас объекты Универсиады работают абсолютно эффективно, потому что они востребованы, на них постоянно проводят соревнования», — подчеркнул он, вспомнив о числе состоявшихся после студенческих игр состязаний.

Первый замглавы Минспорта также рассказал, как принималось решение о создании спортивных объектов на землях, принадлежащих вузам, в преддверии Универсиады 2013.