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Первый замглавы Минспорта РФ: Объекты Универсиады работают абсолютно эффективно
Созданная в Казани ко Всемирной летней универсиаде 2013 года инфраструктура доказала свою востребованность. Об этом заявил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Наследие, которое сформировалось и используется после Универсиады в Казани, — это лучший мировой опыт», — заметил бывший глава Дирекции спортивных и социальных проектов.
«Сейчас объекты Универсиады работают абсолютно эффективно, потому что они востребованы, на них постоянно проводят соревнования», — подчеркнул он, вспомнив о числе состоявшихся после студенческих игр состязаний.
Первый замглавы Минспорта также рассказал, как принималось решение о создании спортивных объектов на землях, принадлежащих вузам, в преддверии Универсиады 2013.
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