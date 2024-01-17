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Первый замгендиректора ОАК стал управляющим директором АО «Туполев»
Первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») Константин Тимофеев назначен управляющим директором АО «Туполев». Об этом сообщает пресс-служба ОАК.
В корпорации уточнили, что Тимофеев сохранит за собой и прежнюю должность. Его предшественник Вадим Королев останется в контуре ОАК и займется «задачами реализации перспективных проектов».
Ожидается, что в рамках госзаказа «Туполев» начнет наращивать производство гражданских самолетов, развивая платформу Ту-214. Благодаря совмещенному управлению, надеются в ОАК, удастся повысить скорость принятия решений, а также выбрать оптимальный вариант управления в интересах скорейшей модернизации КАЗ. Отмечается, что решение принято в рамках корпоративной трансформации корпорации.
В сообщении уточняется, что Тимофеев занимается стратегическим планирование, управлением инфраструктурой и программами стратегический авиации, капитальным строительством. В течение двух лет — с 2018 по 2020 он работал заместителем гендиректора по качеству «филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» (в настоящее время — ПАО «Яковлев»).
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