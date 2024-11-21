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Первый заместитель Набиуллиной уходит из Центробанка с 2 декабря
Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покинет должность с 2 декабря. Она продолжит карьеру вне ЦБ, сообщили в пресс-службе регулятора.
Ситуацию прокомментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, Скоробогатова является «архитектором» ряда ключевых проектов на финансовом рынке России, которые позволили создать действующую в настоящее время платежную систему. Ценность этой платформы в полной мере проявилась после введения масштабных ограничений в 2022 году.
«Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед. Я благодарна Ольге Николаевне за ее работу и желаю ей успеха», — отмечается в комментарии.
Кроме того, стало известно о назначении Зульфии Кахрумановой на должность заместителя председателя Банка России. Сейчас она возглавляет департамент информационных технологий регулятора. В новую должность она вступит с 2 декабря.
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