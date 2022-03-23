Первый займ под 0% на карту: татарстанцам предлагают завести карту от Манимен

Вы столкнулись с финансовыми проблемами и не знаете, как их можно быстро разрешить? Оформите первый займ под 0% на карту от Манимен. Так вы сможете получить деньги в долг на короткий период времени на выгодных условиях!

Первый займ под 0% на карту от Манимен

Микрозайм – удобный и эффективный способ решения многих житейских проблем, устранить которые без вложения денежных средств невозможно. Из-за высокого спроса количество предложений разных микрофинансовых организаций (МФО) стабильно растет. Но проблема заключается в том, что далеко не каждый вариант можно считать выгодным. Чтобы не взять деньги в долг под грабительские проценты и не переплачивать лишнего, к выбору предложения стоит подходить с особой тщательностью. Выгодным вариантом можно считать первый займ под 0 процентов на карту от Манимен.

Выгодное предложение для новых клиентов

Микрофинансовая организация «Манимен» одной из первых полностью перевела свою деятельность в режим онлайн. Клиенты МФО могут получить деньги в долг на банковскую карту, не покидая стен собственного дома.

Деятельность Манимен регулируется государством. Работа МФО осуществляется на основе Лицензии от 25.10.2011, размещенной на сайте Центрального Банка России, поэтому является абсолютно прозрачной и безопасной для клиентов.

Займ под 0% является специальным предложением для тех, кто обращается в МФО за помощью впервые. В данном случае организация не берет с заемщика процент за предоставленную в долг сумму. В рамках такого займа можно получить в долг до 30 тысяч рублей на период от 5 до 21 дня.

ВАЖНО! Данное предложение доступно только тем, кто обратился в МФО впервые. Для постоянных клиентов организации есть другие специальные предложения, позволяющие сэкономить в процессе сотрудничества.

В чем удобство сотрудничества с Манимен?

Обращение в Манимен сопровождается некоторыми преимуществами, которые заключаются в следующих положительных моментах:

Удобство. Поскольку все этапы проводятся в режиме онлайн, потенциальный заемщик может получить займ, не посещая филиала микрофинансовой организации. Экономия времени. Все этапы, начиная от рассмотрения заявки и завершая перечислением денежных средств на счет, отнимут не более 20–30 минут, что явно способствует быстрому разрешению финансовых проблем. Минимальный пакет документов. Чтобы оформить займ, не нужно брать справку о подтверждении уровня дохода, искать поручителей или предоставлять залог. Для начала сотрудничества будет достаточно внутреннего паспорта, ИНН и банковской карты. Иногда требуется СНИЛС.

Также к числу положительных моментов можно отнести возможность получения денег на короткий период времени. При необходимости выплатить МФО долг можно заранее. При этом платить процент за неиспользованный период времени не придется.

Как получить займ?

Чтобы получить займ, оформите электронную форму заявки на сайте сервиса и отправьте ее на рассмотрение. Если вы получите положительный ответ от организации, деньги будут перечислены на банковскую карту практически мгновенно. Возврат долга будет осуществляться в соответствии с условиями, прописанными в договоре о сотрудничестве.

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