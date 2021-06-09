Первый прокат спектакля-променада в казанском трамвае запланирован на эту субботу

Казанский ТЮЗ и МУП «Метроэлектротранс» впервые в Казани запустят променад-аудиоспектакль в трамвае. Первый заезд запланирован на 12 июня.

«Билеты на “Ночной трамвай” уже в продаже. На одном спектакле может присутствовать 21 человек – мы ограничиваемся количеством сидячих мест в одном трамвае. Купить билеты можно по тому же принципу, что и в наш театр», – рассказала директор ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Она отметила, что желающие стать частью истории в трамвае могут с пятницы по воскресенье в 23:00. Трамвай 5а следует по кольцевому маршруту от остановки «Станция метро Проспект Победы» и охватывает непопулярную историческую часть города.

«Почему 23:00? Дело в том, что мы своего рода открываем Америку, и нам бы хотелось создать максимально комфортные условия для первой попытки. Все-таки днем, помимо пассажирского потока, есть еще и автомобильный поток, который делает движение на дорогах города в дневное время более активным, что может помешать погружению зрителя в историю. Ну и во-вторых, именно ночное время наиболее уместно для той истории, которая сложилась у драматурга Зои Рутер. Она действительно ночная, не совсем развлекательная», — уточнил главный режиссер театра и режиссер спектакля «Ночной трамвай» Радион Букаев.

По сюжету пьесы молодой мотоциклист Александр Белов случайно оказывается пленником в трамвае и пытается из него выбраться. Он погружается в свои воспоминания, вызывает из памяти решения и поступки, которые он когда-то совершил. Вместе с главным героем зрители поразмышляют о семье, прощении, выборе и самоопределении, о мечтах и бегстве от самих себя.

Одним из первых участников неординарной постановки стала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Она уверена, что спектакль будет уметь успех у каждого из ныне живущих поколений.

«Проект весьма интересный, так как все действие происходит в трамвае. Сложно представить более неординарную локацию для реализации постановки. Этот спектакль наталкивает зрителей на размышления: он заставляет задуматься о том, что в мире не все так просто и нужно ценить то, что мы имеем. Спектакль – наглядный пример того, что за свои ошибки в жизни приходится отвечать», – рассказала о своих впечатлениях Адгамова.

Идея постановки принадлежит краснодарскому театральному продюсеру Евгении Карпаниной.

«В том виде, в котором идея была прописана для другого города, перенести в том же виде для столицы республики невозможно. Моей задачей было не просто вшить в проносящиеся за окном вагона локации Казани историю мотоциклиста Александра Белова, но и сохранить конфликт, который есть в этом сюжете, а еще сыграть на чувстве ностальгии зрителей, которые придут на спектакль», – поделилась драматург Зоя Рутер.

Она отметила, что «Ночной трамвай» – это калейдоскоп воспоминаний, которые, согласно сюжетной идеи, распределены по маршруту. На определенной точке публика знакомится с очередной гранью главного героя, что дает возможность зрителю ему сопереживать или осуждать его поступки.

«Как мне кажется, благодаря этому герой получился настоящим, живым», – уверена Рутер.

По ее словам, в этих эмоциях немалую роль играет сама атмосфера, которую создают «непарадные» места города за окном трамвая: частные домики в районе Ягодной слободы, Арское кладбище и другие. Эти эмоции усиливает аудиоряд, созданный специально для променада композитором Камилем Гатауллиным.

Для этого спектакля был выбран трамвай «Спектр» модели 71-470, который, по словам и. о. заместителя гендиректора МУП «Метроэлектротранс» по эксплуатации Роберта Хайруллина, зарекомендовал себя на линии с лучшей стороны.

«Данный трамвай соответствует всем требованием действующего стандарта безопасности и комфорта», – заявил Хайруллин.

Но трамвай является не только самым безопасным из моделей, но и креативным. Его оформлением занялась молодая казанская художница Надежда Иванова. Увидеть результат ее работы казанцы могут уже сегодня, так как в дневное время трамвай выполняет свою непосредственную функцию.

Роли в спектакле исполнили народные артисты РТ Михаил Меркушин, Сергей Мосейко, Роман Ерыгин, заслуженные артисты РТ Алсу Густова, Елена Калаганова, Алексей Зильбер, артисты Валерий Антонов, Ильнур Гарифуллин, Эльвина Сафина, Полина Малых, Камиль Гатауллин и Евгений Быльнов.

Автор фото: Салават Камалетдинов