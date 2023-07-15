«Первый выезд за 14 месяцев! Конечно, все тут»: фоторепортаж с «фанатской» улицы Баумана

«Нереально много наших! - поделился с нами впечатлениями от предматчевой атмосферы Владимир из Москвы. - Понятно, первый выезд за 14 месяцев, а для некоторых и за полтора года. Поэтому столько народу. Москва, Поволжье — все тут, все свои! Многих узнаю в лицо».

Напомним, многие фанатские группировки бойкотируют посещение игр Российской Премьер-лиги после введения в действие паспорта болельщика. Последний матч чемпионата в гостях до «эпохи Fan ID» ЦСКА сыграл в середине мая 2022 года — отсюда и 14 месяцев без выездов для его фанатов.

Серьезных стычек на Баумана корреспонденты «Татар-информа» не увидели. Во-первых, на улице много полицейских и омоновцев, буквально на каждом шагу у людей с символикой ЦСКА или «Зенита» проверяют документы. Видно, кроме того, что полиция старается не допускать больших скоплений фанатов. Несколько задержаний, тем не менее, произошло — самые нетрезвые болельщики были отправлены в автозаки. А во-вторых, как сказал корреспонденту «Татар-информа» Сергей из Санкт-Петербурга, «мы никогда с ЦСКА не ссорились, в отличие от «Спартака» и «Динамо». Так что все будет нормально!».

Остальные болельщики достаточно мирно потягивали пиво на летних террасах кафе и изредка скандировали речевки прямо за столиками. Некоторые из них сидели, обложились уже запасенными гостинцами, в основном чак-чаком.

Численное преимущество московских болельщиков тот же Сергей объяснил тем, что питерцы «еще подъедут»: «Нас будет 12 тысяч. Знаете, сколько будет народу [на стадионе] вместе с ними [болельщиками ЦСКА]! Их тоже 12 тысяч. Казань такого еще не видела!».

Напомним, главный летний трофей российского футбола будет разыгран на «Ак Барс Арене» сегодня, матч начнется в 17:00.

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»