Первый вице-спикер Совфеда Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь

При посещении пункта временного размещения в поселке Володарское в ДНР первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сказал, что Россия намерена восстановить Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия будет все восстанавливать [в Мариуполе]. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем», — сказал Турчак, отвечая на соответствующий вопрос одной из жительниц Мариуполя.

24 февраля Президент России выступил с видеообращением к гражданам, во время которого сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.