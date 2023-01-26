Первый вице-президент ОКР о «Единых играх» в Казани: Для всех приехавших ребят это вызов

«Единые игры Специальной Олимпиады» в Казани — это большой вызов для всех приехавших на них спортсменов, а также хорошая возможность показать себя. Таким мнением во время посещения финала турнира по флорболу среди женщин поделился первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

«Для 1,5 тыс. ребят, которые приехали на „Единые игры“, это большой вызов. Они показывают, что для спорта нет ограничений, просто нужно создать условия. Надеемся, что мы примем и международные соревнования. Это движение продолжит получать поддержку в России. Хочу отметить, что на состязания приехали спортсмены из 59 регионов страны. Хочу обратить внимание остальных губернаторов на значимость участия ребят из их регионов в таких мероприятиях», — подчеркнул Левитин.

Спортивный функционер при этом констатировал, что ежегодно проводить такие всероссийские спартакиады невозможно, однако нужно развивать региональную сеть турниров по линии Специальной Олимпиады.

В финале турнира «Единых игр Специальной Олимпиады» по флорболу сошлись сборные Москвы и Санкт-Петербурга. Матч состоял из двух таймов продолжительностью десять минут. Победу с уверенными 6:2 на табло одержала команда из столицы России. По словам их вратаря Ольги Афанасьевой, это уже второе подряд золото на подобных соревнованиях для ее команды.

«Я очень счастлива, у меня даже слезы от счастья. У нас дружная, хорошая команда, где все друг друга поддерживают. У меня в Казани уже второе золото и много медалей в Москве», — поделилась эмоциями спортсменка.

Она отметила также, что их команда очень старательно готовилась к турниру и много тренировалась. «Я занимаюсь спортом уже девять лет. Это во многом изменило мою жизнь. Я начала быстрее думать и замечать свои ошибки», — добавила Ольга Афанасьева.