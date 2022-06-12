Первый вице-президент ФХР Ротенберг: «Хотим, чтобы хоккей был на уровне программы «Дом-2»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сравнил хоккей с развлекательной передачей «Дом-2», называя желаемый уровень популярности, к которому должен стремиться хоккей.

Функционер заявил об этом на пресс-конференции, посвященной чемпионату ФХР по хоккею в формате три на три.

«Мы выходим за рамки хоккейного сообщества. Мы хотим быть по популярности на уровне программ, которые набирают большой рейтинг. Например, «Дом-2». Мы можем сделать так, чтобы хоккей был на уровне программы «Дом-2», - заявил Ротенберг.