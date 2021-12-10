Первый вице-премьер РФ спрогнозировал новую волну инфляции в 2022 году

Новая волна инфляции в России может начаться в 2022 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на форуме «Сделано в России», сообщает РИА Новости.

Первый заместитель Председателя Правительства отметил, что пандемия коронавируса «существенно сдвинула макроэкономический баланс».

«Сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна — она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», — сказал в связи с этим Белоусов.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время крупнейшие регуляторы макроэкономических балансов находится перед очень серьезным выбором.

«С одной стороны, небывалая инфляция, 4% в Европе, более 6% в США, с другой стороны — огромный долговой навес. И понятно, что ужесточение сейчас ДКП может сработать триггером обвала долгового навеса и вызвать долговой кризис», — объяснил первый вице-премьер.

По словам Белоусова, для выхода из такой ситуации необходимо ужесточать кредитно-денежную политику и повышать ключевую ставку, но так решительно готовы действовать не все.

Из данных Росстата следует, что инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, а в годовом выражении — ускорилась до 8,4% с 8,13%. По официальному прогнозу Центробанка, рост цен по итогам текущего года ожидается на уровне от 7,4 до 7,9%. Согласно данным Минэкономразвития, он составит около 7,4%.