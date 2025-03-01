Первый в Татарстане спектакль об СВО презентовал в ДК химиков Казанский ТЮЗ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казанский ТЮЗ стал первым театром Республики Татарстан, который поставил спектакль на тему СВО. Премьера прошла в ДК Саид-Галеева в Дербышках в последний день января, второй показ, уже в сопровождении одноименной фотовыставки «Просто жить» от Союза фотографов РТ, состоялся в ДК химиков.

«Мы первые в городе, кто такой спектакль выпустили, – про СВО. Мне нравится, что он не пафосный. Такой какой-то человеческий. И ведь действительно есть актер Луганского театра, которого туда [на СВО] забрали. И вот он рассказывает, как он оттуда приехал – никакой. Они говорить не могли, когда приезжали с СВО. Он надел костюм Деда Мороза и пошел работать. Его спрашивают, зачем тебе это надо. А он отвечал, ребят, мне надо разговаривать, общаться с людьми», – рассказала о первой премьере 2025 года народная артистка Татарстана Нина Калаганова.

В спектакле актриса играет роль бабушки-соседки Агриппины Станиславовны. Подлинная история возвращения в мирную жизнь и к мирной жизни актера-коллеги из Луганска стала основой для постановки. Дед Мороз, приглашенный создать новогоднее настроение в одной из семей, становится свидетелем конфликтов между близкими людьми. Прочувствовав на себе на контрасте с СВО хрупкость и ценность жизни, поняв счастье бытовых будней, он встряхивает родственников от их постоянных ссор и надуманных претензий друг к другу, прорывающимися сквозь пережитое им под обстрелами откровениями:

«Умереть не страшно. Страшно, как там сын. Без меня»

«Мы за вас там жизни положили, чтобы вы жили. А вы тут что?! Вы чего?!»

Главную роль в спектакле исполнил Нияз Зинннатуллин. Он же, напомним, играет 10-летнего мальчишку-партизана в постановке Казанского ТЮЗа о Великой Отечественной войне «Иваново детство» по одноименному киносценарию Андрея Тарковского и повести Владимира Богомолова «Иван».

Роли в спектакле «Просто жить» также играют заслуженный артист Татарстана Владимир Никитин, Руслан Шарипов, Диана Никульцева и Владимир Иванов. Пьесу, по которой поставлен спектакль, написала драматург из Екатеринбурга Яна Орехова, поставил – молодой режиссер Рамиль Кагарманов.

Идея постановки родилась в арт-кластере Таврида во время театральной лаборатории проекта «СВОи. Непридуманные истории» ещё в конце 2023 года. Инициатива получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря чему в 10 городах России на тему СВО будут поставлены 12 спектаклей. Из них, так вышло, только один реализуется Театром юного зрителя – Казанским ТЮЗом, который стал в этой теме пионером среди театров Татарстана.

Следующий показ спектакля «Просто жить» состоится в последний день марта, также в ДК химиков.