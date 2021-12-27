Первый в Татарстане памятник журналистам всех времен открылся в Нурлате

В Нурлате увековечили память журналистов всех времен и народов. Памятник-стела — первый в Татарстане — разместился в сквере «Дуслык». Идея его создания принадлежит главному редактору — руководителю «Нурлат-информа» Резеде Гиняевой, сообщает газета.

Участниками церемонии открытия стали заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов, глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин, медиадиректор АО «Татмедиа» Альфия Адиятова, а также депутаты Государственного Совета РТ Раис Сулейманов, Людмила Рыбакова, Шамил Ягудин и другие почетные гости.

«Открытие стелы — это еще одно значимое событие для нас в рамках Года родных языков и народного единства», — заметил Алмаз Ахметшин.

Фото: «Нурлат-информ»

Он рассказал, что место установки памятника журналистам выбрано не случайно, ведь «Дуслык» — это не только название сквера, но и районной газеты, а также слово, переводящееся с татарского языка как дружба. К тому же рядом расположен арт-объект, посвященный дружбе народов, проживающих на территории Татарстана.

«Коллектив районной газеты Нурлата всегда в числе победителей различных конкурсов и мероприятий, — заметил в свою очередь, Марат Ахметов. — Журналисты работают в тесной связи с нурлатцами, для читателей газета стала и собеседником, и советчиком, связующим звеном между руководством и населением. Пусть у сегодняшнего доброго почина будет продолжение».

Открытие такого мемориала поможет вывести на первый план фигуру журналиста, зачастую остающуюся в тени освещаемых событий, заметила Альфия Адиятова, поздравляя всех присутствующих от имени Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

«Коллектив „Дружбы“ всегда отличался от других, это очень сильная редакция, а газета — интересная и поистине народная», — добавила она.

После церемонии открытия состоялось награждение сотрудников газеты, отпраздновавшей в этом году 90-й день рождения. В заключение участники мероприятия исполнили гимн, посвященный юбилею издания.