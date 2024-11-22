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Первый в Татарстане Форум классных руководителей прошел в Казани
В Казани на площадке исторического парка «Россия — моя история» прошел I Форум классных руководителей Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Инициировали мероприятие амбассадор форума — преподаватель общеобразовательных дисциплин Лениногорского нефтяного техникума Татьяна Мадиева и посол форума — учитель казанской гимназии №52 Эльнара Гусейнова. Организатором события, соответствующего целям и задачам национального проекта «Образование», выступило Министерство образования и науки Татарстана.
Программа первого в республике Форума классных руководителей включала пленарную дискуссию, собравшую ведущих специалистов в области воспитания, а также мастер-классы от «Движения первых», Российского общества «Знание» и других партнеров.
Ключевым моментом мероприятия сами участники сочли мастер-класс «Творческие проекты» от исполнительного директора Форума классных руководителей Александры Поблинковой. Ее наработки, по словам педагогов, помогают делать процесс воспитания детей увлекательным и плодотворным.
«Первый Форум классных руководителей Татарстана не только стал площадкой для профессионального роста педагогов, но и местом, где собрались единомышленники, объединенные общей идеей совершенствования воспитательной работы. Огромная благодарность Министерству образования и науки Республики Татарстан за организацию такого значимого мероприятия», — прокомментировала итоги события одна из его инициаторов — Татьяна Мадиева.
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