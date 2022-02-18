Первый в стране кондуктивный детский сад планируется открыть в Приволжском районе Казани

Фото: kzn.ru

В Приволжском районе Казани уже в этом году планируется открыть кондуктивный детский сад, который должен стать первым в России детским учреждением подобного типа. В настоящее время в помещении, расположенном в доме №25 по улице Гарифьянова, идет ремонт на средства благотворителей и при помощи волонтеров. Также проводится отбор персонала и производство необходимого оборудования и мебели.

Пустующее помещение площадью 220 кв. метров исполком Казани передал в безвозмездное пользование активисту Илье Школьникову. Он как отец особенного ребенка является инициатором создания такого садика.

Фото: © kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин, который посетил сегодня будущий детский сад, отметил, что благодаря активистам в столице Татарстана реализуются перспективные проекты. «Мы сейчас ведем системную работу по адаптации и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, и такие активисты, как вы, помогают в этом», — цитирует главу города портал мэрии Казани.

Детский сад «Всё сам» смогут посещать дети в возрасте от трех до семи лет с нарушениями работы центральной нервной системы. В развитии навыков им будут помогать специалисты-кондуктологи. Кондуктивная педагогика, представляющая собой одну из методик реабилитации детей, включает восстановление двигательных, речевых и психических функций, готовит ребенка к самостоятельности.

Метшин поручил АНО «Добрая Казань» привлечь благотворителей и меценатов, чтобы работы в уникальном детском саду были завершены, а детское учреждение смогло открыться уже в этом году.