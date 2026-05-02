Первый в России робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге

Первый в России робот-автозаправщик начал работу в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Русской медной компании». Устройство позволяет водителю заправлять машину, не выходя из нее.

В сообщении привели слова управляющего Владимира Косолапова о том, что робот-заправщик является единственным в России. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, после чего устройство приступает к работе. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту робот определяет местоположение бака, откручивает крышку и самостоятельно вставляет заправочный пистолет.

Косолапов отметил, что устройство может заправлять автомобили любых марок при условии, что бак расположен с правой стороны. Он добавил, что робот стал настоящей знаменитостью среди клиентов.